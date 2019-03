Segundo o delegado responsável pelo caso, Dovairdes Carmona, será instaurado um inquérito para investigação

publicado em 25/03/2019

A Polícia esteve no local para apurar o caso (Foto: Reprodução)

Da redação

A Polícia Militar de Valentim Gentil encontrou na manhã desta segunda-feira, próximo a estação ferroviária, o corpo de Carlos Gilberto Candido de Freitas, de 60 anos. Segundo informações do delegado responsável pelo caso, Dovairdes Carmona, o homem foi localizado próximo a linha férrea com escoriações na cabeça.

Conforme informações passadas para o A Cidade, Carmona disse que o homem não teria sido atropelado pelo trem ou uma morte violenta. “Aparentemente o caso se trata de uma queda da própria altura, conforme levantado no momento, o corpo não apresentava sinais de demais violência, no entanto, nós iremos instaurar um inquérito para investigar o caso e aguardamos os resultados do laudo pericial”, contou.

De acordo com o delegado, ao que tudo indica, Carlos Gilberto Candido de Freitas era morador de rua e sempre andava por aquela região.