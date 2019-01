Jair César Nattes sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na manhã desta quinta-feira em sua residência

publicado em 25/01/2019

Jair César Nattes assumiu a prefeitura de Cardoso em 2017 (Foto: Reprodução)

O estado de saúde do prefeito de Cardoso, Jair César Nattes, conhecido como Tucura, que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na manhã desta quinta-feira em sua residência, é considerável estável.

No início da tarde desta quinta-feira, o prefeito tinha sido transferido da Santa Casa de Votuporanga, onde passou por atendimentos médicos, para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. De acordo com a última atualização do HB, o estado de saúde de Tucura é considerável estável. “Ele está estável, porém sedado e entubado por ter passado por uma cirurgia. Aguarda avaliações medicas”.