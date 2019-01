Dois dos suspeitos do roubo foram presos na vicinal que liga a BR-153 ao distrito de Talhado

publicado em 19/01/2019

Três assaltantes foram detidos depois de tentar esconder em uma residência no bairro Luz da Esperança (Foto: Reprodução)

Sete pessoas foram presas pela Polícia Militar, na tarde de anteontem, 18, em Rio Preto, durante buscas por uma quadrilha que assaltou um supermercado na região do Distrito de Talhado.

As buscas contaram com apoio do helicóptero Águia. Dois dos suspeitos do roubo foram presos na vicinal que liga a BR-153 ao distrito. Outros três assaltantes foram detidos depois de tentar esconder em uma residência no bairro Luz da Esperança.

Na casa, os policiais acharam uma das armas usadas no assalto, um revólver calibre 32 com registro. Durante as buscas, os PMs encontraram também um tablete de maconha. O casal dono da casa foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A PM acredita que não há ligações entre os assaltantes e o casal. Dos sete presos, quatro já têm passagem na polícia por roubo, associação criminosa, furto e receptação.

O assalto

Segundo a operadora de caixa de 45 anos, os quatro rapazes usavam capuzes para tentar cobrir o rosto. “Eles chegaram em um carro e desceram todos de uma vez. Já entraram gritando para passar o dinheiro”.

Os suspeitos levaram o dinheiro dos três caixas do mercado. A todo momento, um deles apontava a arma para a cabeça da vítima. “Eu dizia para ele ficar calmo, que podia pegar o dinheiro”, lembra Angélica. O grupo fugiu levando aproximadamente R$ 1 mil e um aparelho celular que estava em um dos balcões do mercado.

Essa foi a segunda vez que o local foi assaltado por bandidos desde que funciona. “Fiquei muito abalada, já chorei muito. Mas a vida acima de tudo”, disse a vítima.