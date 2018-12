Criança de 7 anos morreu nesta semana e a suspeita é que ela tinha meningite. Aulas foram suspensas a partir desta sexta-feira

publicado em 08/12/2018

A prefeitura informou que todas as unidades de saúde têm em estoque as vacinas contra a meningite (Foto: Reprodução)

Por causa de casos suspeitos de meningite em Olímpia, inclusive com duas mortes que teriam sido por causa da doença, a prefeitura anunciou algumas medidas urgentes de prevenção. Um menino de 7 anos morreu nesta semana com suspeita da doença.

A prefeitura afirma que não há surto no município, já que os casos são isolados. As aulas da rede municipal foram suspensas a partir desta sexta-feira, como medida imediata de prevenção.

As creches serão mantidas abertas, caso os pais precisem. As aulas serão repostas no próximo ano.

Atividades com aglomeração de pessoas também foram suspensas, como a apresentação do coral com cerca de 300 crianças, durante a abertura oficial do Natal Encantado, que seria na noite desta quinta-feira (6).

Os médicos da rede pública e plantonistas da UPA também foram orientados sobre o alerta para a doença, diagnóstico e prevenção.

Vacina

A prefeitura informou que todas as unidades de saúde têm em estoque as vacinas contra a meningite. Neste ano, o município superou a meta de cobertura vacinal estipulada pelo Ministério da Saúde que é de 95%.

A preocupação da prefeitura vem também por causa de casos registrados em outras cidades, como Mirassol, Urupês, Rio Preto, Mirandópolis, Cajobi, Votuporanga, Araçatuba e Fernandópolis.