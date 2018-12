A Polícia Científica investiga o que pode ter causado o acidente

publicado em 06/12/2018

O homem não resistiu aos graves ferimentos pelo corpo e cabeça (Foto: A Cidade)

Da redação

Um homem de 30 anos morreu em um acidente com um trator durante a noite desta quarta-feira em Tanabi. A vítima trabalhava na seringueira e conduzia o veículo na vicinal que dá acesso à Fundação Casa.

Segundo informações da polícia, ele tentou desviar de um automóvel, no entanto perdeu o controle da direção resultando na colisão com a calha lateral, saindo da pista e caindo em uma vala. A vítima foi atingida pela máquina no tombamento.

O homem, identificado como L.A.R, não resistiu aos graves ferimentos pelo corpo e cabeça. No acidente, a passageira da vítima, de 19 anos, teve ferimentos leves.

A Polícia Científica investiga o que pode ter causado o acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.