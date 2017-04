Atualmente ele mora em São José do Rio Preto e é dono de um parque de diversões

O carro encontrado totalmente queimado em Três Lagoas no fim da noite desta terça (3) pode ser do votuporanguense Marcos Alexandre Ribeiro, desaparecido desde o último domingo (4). Atualmente ele mora em São José do Rio Preto e é dono de um parque de diversões.

Segundo informações o parque está instalado na cidade de Panorama e o homem desaparecido é o proprietário de um veículo I/Cherry S18, de cor preta, e com as placas EYS-2384 da cidade de São José do Rio Preto. Marcos Alexandre Ribeiro manteve contato com amigos e familiares por volta das 18h da noite do último domingo (2) e depois não deu mais informações sobre seu paradeiro. Ele estava em Três Lagoas com destino a Panorama-SP quando desapareceu.

O carro totalmente queimado foi encontrado por uma equipe da Rádio Patrulha por volta das 23h30, após denúncia feita ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). O veículo estava abandonado ao lado de uma residência em construção na rua Maracanã, no bairro Parque das Araras em Três Lagoas.

Uma das placas foi encontrada pela perícia da Polícia Civil. O delegado titular do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, Ailton Pereira, que está de plantão na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), acompanhou o trabalho da perícia que dará início a investigação do caso.

Ainda não existe nenhuma informação a respeito do paradeiro do proprietário do veículo. Familiares e amigos estão mobilizados em uma força tarefa para tentar localizar Marcos Alexandre Ribeiro.





A vítima

Marcos Alexandre Ribeiro trabalhou por muitos anos como motorista de ambulância em Votuporanga, no setor de Promoção Social. Atualmente ele é morador da cidade de São José do Rio Preto e proprietário de parques de diversões.

Um dos parques está instalado em Três Lagoas e Marcos Alexandre estava viajando e visitando o parque na cidade. Segundo informações de funcionários, Marcos Alexandre saiu de Três Lagoas na tarde do último domingo (2) com destino a Panorama, onde outro parque de diversões dele está instalado, mas por volta das 18h Marcos Alexandre fez o último contato com familiares e desapareceu.





