Município se uniu para 1º Arrastão do Bem, recolhendo arroz, açúcar, óleo, macarrão, feijão e leite, que serão destinados para Serviço de Nutrição e Dietética

publicado em 12/04/2017

Muito trabalho e união. Palavras que traduzem o 1º Arrastão do Bem, realizado em Parisi em prol da Santa Casa de Votuporanga. A dedicação resultou em uma tonelada e trezentos quilos de alimentos, que serão destinados para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de refeições para pacientes e acompanhantes do Hospital.

O trabalho envolveu mais de 40 voluntários e funcionários da Prefeitura. “Distribuímos caixas em vários pontos de arrecadação, para facilitar a logística e aumentar o número de doações. No sábado, fizemos um café da manhã e fomos para as ruas. Ficamos muito surpresos com o engajamento da população”, contou o secretário de Saúde, Osvaldo Prete, conhecido como Vadinho.

Para aqueles moradores que não estavam em casa, alguns locais da campanha foram mantidos durante a semana. “O nosso objetivo foi oferecer várias oportunidades para que todos pudessem participar”, disse.

Vadinho complementou que a doação de alimentos abrange um público maior do que outras ações beneficentes. “Realizamos leilões, mas são poucas pessoas que podem fazer doação de bezerro e arrematar animais. Para arrecadação de alimentos, você envolve toda cidade. Quem não entrega um kit completo, doa um óleo ou macarrão, colaborando com o Hospital”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “É gratificante receber esse apoio, isso nos mostra o quanto o nosso trabalho é valorizado e que a população compreende que o Hospital precisa de ajuda. Sem a colaboração das pessoas, não é possível manter nossos serviços”, enfatizou.