publicado em 17/04/2017

O pequeno Kevin Kauan Ribeiro Alves de Barros, de apenas nove anos, morreu em um acidente por volta das 20h deste domingo, no quilômetro 48 + 600m da SP-463, rodovia Elieser Montenegro Magalhães, próximo ao Show de Bola, em Araçatuba.

Ele estava no carro dirigido pelo avô, que capotou após uma ultrapassagem. Exame de bafômetro constatou índice de 0,33mg/l de álcool.

De acordo com informações da polícia, a criança estava em um Honda Civic, dirigido pelo seu avô, um homem de 59 anos. No carro também estava a namorada do condutor, uma mulher de 46 anos, e o filho dela, outra criança, um menino de sete anos.

Eles voltavam de um rancho e, de acordo com o que foi apurado pela Polícia Rodoviária, o condutor do carro perdeu o controle, bateu na mureta de concreto que divide a rodovia, e em seguida capotou. Dos quatro ocupantes do carro, três tiveram ferimentos leves e o menino de nove anos foi levado ao pronto-socorro, chegou a dar entrada mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia vai apurar uma informação de que ele seria o único ocupante do veículo que não estaria usando cinto de segurança. Policiais rodoviários solicitaram que o motorista do carro fizesse o teste do etilômetro, que constatou a presença de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Como o índice está abaixo do mínimo para constatação criminal, o homem foi liberado e foi feita uma autuação administrativa.