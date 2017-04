Idoso solicitou ao médico outra avaliação para sua prima que ainda passava mal. Polícia vai investigar o caso

publicado em 04/04/2017

Um idoso de 67 anos registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido agredido por um médico da Santa Casa de Tanabi (SP), nesta segunda-feira (3).

De acordo com a polícia, o idoso teria ido ao médico para pedir outra avaliação para sua prima, que havia passado por consulta pela manhã, mas ao fim do dia ainda não tinha melhorado. O médico disse que a mulher não tinha nada e que não iria atendê-la novamente.

Segundo a polícia, neste momento começou a discussão, onde o médico acertou um soco no aposentado. A briga só terminou quando um segurança do hospital chegou. Pacientes que estavam no local presenciaram a briga. A vítima passa bem.

A polícia vai investigar o caso. A TV TEM entrou em contato com a Santa Casa de Tanabi para falar sobre o caso, mas ainda não obteve resposta.