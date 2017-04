De acordo com a polícia, o assaltante pediu uma corrida para um bairro rural do município; polícia procura por suspeito

publicado em 04/04/2017

Até o momento o suspeito não foi localizado e a polícia faz buscas na região Foto: Reprodução

Um taxista de 73 anos foi assaltado na manhã desta terça-feira (4) em Fernandópolis, enquanto estava no ponto de táxi da rodoviária da cidade. De acordo com a polícia, o assaltante se passou por passageiro e pediu uma corrida para um bairro rural do município.

Segundo informações da polícia, quando já estavam na estrada rural, o passageiro anunciou o assalto com uma faca, e levou o carro do idoso, que foi deixado na estrada. O ladrão ainda levou dinheiro e outros objetos.

O taxista conseguiu pedir socorro para um homem que passava de carro pelo local, e ligou para a Polícia Militar. Até o momento o suspeito não foi localizado e a polícia faz buscas na região.