A visitante foi encaminhada para o Plantão Policial, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência

publicado em 03/04/2017

A visitante confessou que iria entregar a droga ao seu companheiro Foto: Divulgação/Penitenciária de Riolândia

Aline Ruiz

Na manhã deste domingo (2), uma jovem, identificada como J.B.S.O., 19 anos, foi surpreendida pela Polícia Militar tentando entrar no Centro de Detenção Provisória “Asp Valdecir Fabiano” de Riolândia com drogas nas partes íntimas. Com ela foi encontrado um invólucro contendo erva verde, aparentando maconha. A visitante foi encaminhada para o Plantão Policial, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência.

O fato aconteceu durante procedimento de revista da jovem, que é esposa de um sentenciado. Ela demonstrou nervosismo e tensão e, ao ser questionada, acabou confessando que estava portando maconha em suas partes íntimas.

De acordo com J.B.S.O., a drogas seria entregue ao seu companheiro, R.R.C., que cumpre pena no local. Ela ainda afirmou que a substância seria dividida com outro sentenciado. Após confessar, a mesma retirou do corpo o invólucro com a droga. A Polícia Militar foi acionada e a jovem foi conduzida até o Plantão Policial, onde um Boletim de Ocorrência foi realizado. Também foi instaurado procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade dos sentenciados que receberiam o entorpecente.

Os visitantes flagrados tentando adentrar com objetos ilícitos em unidades prisionais são automaticamente excluídos do rol de visitas.