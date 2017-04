Fumaça preta podia ser vista de longe. Incêndio atingiu um local isolado da fábrica e, de acordo com os bombeiros, ninguém se feriu no acidente.

publicado em 18/04/2017

Coluna de fumaça preta era possível ver de longe (Foto: Adilson Baio/Arquivo Pessoal )

Um incêndio atingiu uma fábrica de tintas na tarde desta terça-feira (18) na cidade de Uchoa (SP). O prédio fica às margens da rodovia Washington Luiz, na região industrial do município. A fumaça preta podia ser vista de longe.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi chamada para controlar as chamas. O incêndio atingiu um local isolado da fábrica e, de acordo com os bombeiros, ninguém se feriu no acidente. As causas do incêndio serão investigadas.