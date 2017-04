Vítima foi violentada no bairro Cidadania. Guarda Municipal deteve o rapaz e levou para a Central de Flagrantes

publicado em 15/04/2017

Uma idosa de 62 anos foi agredida e estuprada dentro da própria casa, no bairro Cidadaina, em São José do Rio Preto (SP), na noite desta sexta-feira (14). Um jovem de 19 anos foi detido na manhã deste sábado (15) suspeito do crime.

Segundo informações da Guarda Municipal, que deteve o suspeito, a idosa foi agredida e estuprada dentro de casa. No local, a Guarda encontrou marcas de sangue espalhadas nos cômodos. Testemunhas disseram que viram um rapaz saindo correndo da casa e a própria vítima passou as características do suspeito.

Viaturas da Guarda Municipal então fizeram buscas no bairro e encontraram o suspeito, que confessou o crime e disse ser usuário de drogas. O suspeito disse ainda que cometeu o crime por estar sob efeito de drogas. Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão iria determinar a prisão ou não do suspeito.