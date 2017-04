Ele contava com 85 anos de idade e estava afastado das atividades profissionais na Rádio Alvorada de Estrela D´Oeste

publicado em 03/04/2017

José Antônio Sanches (com o microfone) com diretores do Supermercado Santa Cruz no ato de inauguração no início dos anos 70

José Antônio Sanches, considerado um dos “monstros sagrados do rádio” que passou por Votuporanga, foi sepultado domingo, no final da tarde, no Cemitério de Fernandópolis. Ele contava com 85 anos de idade e estava afastado das atividades profissionais na Rádio Alvorada de Estrela D´Oeste, onde apresentava o programa noticioso que o consagrou: “Rotativa no Ar”.

Sanches chegou em Votuporanga por volta de 1965 atendendo um convite de Jota Hawilla, (hoje dono da TV Tem), então gerente da Rádio Piratininga. Ele começou carreira profissional em Ourinhos, trabalhou em Birigui e na Rádio Cultura de Jales, antes de chegar em Votuporanga. Aqui, tornou-se um exímio apresentador de programas musicais, shows e mestre de cerimônias em inaugurações e eventos políticos. Notabilizou-se como apresentador de comícios políticos onde sempre foi disputado pelos partidos em campanhas eleitorais. Em 1972 ele protagonizou uma disputa acirrada com outro grande nome do rádio, Luiz Rivoiro, na época na Rádio Clube de Votuporanga. Foi a campanha mais “quente” da história política. Sanches era Fubá que tinha como candidato a prefeito Onofre de Paula (dono de uma fábrica de fubá). No outro palanque estava Rivoiro, locutor do Maracujá, que tinha como candidato Luiz De Haro. O resultado das urnas não ofuscou o brilho dos apresentadores.

Outras participação histórica de José Antonio Sanches em Votuporanga foi no programa Silvio Santos – “Cidade contra Cidade”. Sanches foi organizador e apresentador das atrações de Votuporanga nas duas participações da cidade em duas memoráveis vitórias, contra Andradina e Pindamonhangaba. Silvio Santos elogiou o belo improviso do locutor de Votuporanga. Numa das intervenções, Silvio Santos perguntou ao Sanches se ele tinha bons programas na Rádio Piratininga. A resposta surpreendeu o homem da televisão. Sanches disse que não tinha bons programas no rádio e advertiu Silvio Santos: “você também não tem bons programas na TV”. E emendou: “o que eu tenho são bons ouvintes e você tem bons telespectadores”. Silvio Santos repetiu a frase em muitos outros dos seus programas referindo-se a vivacidade do apresentador de Votuporanga.

A despedida