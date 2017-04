O Corpo de Bombeiros procurou durante todo o domingo (2) por um homem que está desaparecido no rio Tietê, desde a tarde de sábado (1º), em Pereira Barreto (SP). As buscas continuam nesta segunda-feira (3).

Segundo os bombeiros, ele foi pescar com um amigo de barco, que teria virado e afundou antes que conseguissem chegar a um batelão, perto de uma ponte da rodovia Euclides Figueiredo, que faz divisa entre Pereira Barreto e Andradina (SP).