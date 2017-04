Sem registros em janeiro e fevereiro, três primeiras confirmações são do mês de março

publicado em 11/04/2017

A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis confirma os três primeiros casos de dengue, depois de dois meses sem registros da doença em 2017. Em janeiro e fevereiro deste ano foram realizados 20 exames em cada mês, todos com resultados negativos. Já em março, 37 notificações, sendo três positivos, nove descartados e 25 ainda aguardam as análises. De abril, três notificações que ainda aguardam resultados de exames.

No ano de 2015, entre janeiro e março, foram confirmados 363 casos de dengue; já em 2016, no mesmo período, 361. O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, febre amarela e zika vírus, tem sido intensificado no município. Além das ações diárias de visitas com orientações para os moradores, há também os mutirões realizados aos sábados em diversos bairros de Fernandópolis.

É importante destacar que a população tem papel fundamental no combate ao Aedes Aegypti. É preciso eliminar os materiais que sirvam para acumular água, pois eles servem como criadouros para o mosquito que tem preocupado a população com a transmissão de diversas doenças.





CHIKUNGUNYA

Com relação à chikungunya, em janeiro de 2017 não houve notificações; em fevereiro, três suspeitas descartadas; e em março, cinco notificações, com três descartadas e dois casos pendentes.