Macaco foi encontrado morto em março; este é o segundo caso de animal morto pela doença desde dezembro

publicado em 03/04/2017

Fernandópolis vacinou mais de 90% dos moradores (Foto: Divulgação/Secretaria de Saúde)

A Secretaria de Saúde de Fernandópolis confirmou nesta segunda-feira (3) o primeiro caso de febre amarela em macacos no município neste ano, sendo o segundo desde dezembro. O animal foi encontrado morto no mês de março por uma moradora do bairro Brasilândia, próximo ao trecho de acesso à cidade, e levado à avaliação laboratorial no Instituto Adolfo Lutz, que confirmou a contaminação do vírus.

De acordo com a pasta, os profissionais da saúde orientaram a população, levando em conta que mais de 90% dos moradores já foram imunizados contra a febre amarela nas diversas campanhas realizadas no município, desde que a primeira morte de macaco contaminado pela doença foi confirmada, em dezembro do ano passado.

Ao todo, 17 macacos encontrados mortos foram avaliados e examinados e os outros 15 com resultados negativos para febre amarela. Ao encontrar macacos mortos na área urbana ou rural de Fernandópolis, a orientação é para que a população entre em contato com o Centro de Zoonoses ou com a Polícia Ambiental.