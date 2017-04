Em Catanduva, chuva forte aumentou o nível do rio São Domingos, que transbordou em alguns pontos.

publicado em 12/04/2017

Árvore caiu em rua de Catanduva com a força do vento (Foto: Arquivo Pessoal)

A chuva forte atingiu cidades na região noroeste paulista e em algumas delas a tempestade causou estragos, como em Catanduva (SP), onde algumas ruas ficaram alagadas.

De acordo com os bombeiros, a enxurrada também invadiu casas e o nível do rio São Domingos subiu e transbordou em alguns pontos. A prefeitura até emitiu um alerta pedindo para que os motoristas evitem trafegar pela avenida São Domingos, “já que a via está com tráfego lento devido à forte chuva e sob riscos de inundação”.

Segundo a prefeitura, a avenida José Nelson Machado ficou interditada nas proximidades do viaduto de acesso ao São Francisco, no sentido bairro-centro, devido a um afundamento no asfalto. A orientação é para que os condutores utilizem outras vias de acesso aos bairros.

A ventania ainda derrubou várias árvores pela cidade, parte caiu sobre a rede elétrica deixando moradores sem energia.

Outras cidades