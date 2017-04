O presidente da Câmara dos Vereadores de Álvares Florence homenageou Joice Quatrochi Buosi e Luiz Carlos Del Álamo; Além das honrarias, Álvares Florence completou 68 anos nesta segunda-feira

publicado em 10/04/2017

Sessão Solene reuniu lideranças da região (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Álvares Florence realizou na manhã desta segunda-feira (10) uma Sessão Solene em homenagem a Dra. Joice Quatrochi Buosi, médica veterinária e protetora dos animais, e Luiz Carlos Del Álamo, professor e autor do texto da letra do Hino Municipal de Álvares Florence.

A sessão contou com autoridades de Votuporanga, representado pelo vereador da Câmara Municipal, Rodrigo Beleza (SD), e de Cardoso, representado pelo prefeito Jair Cesar Nattes, o Tucura (PSD), além do deputado estadual Carlos Pignatari (PSDB). O autor das homenagens é o atual presidente da Câmara dos Vereadores de Álvares Florence, Júlio Cesar Grassato (PSD).

Segundo o presidente, as homenagens se dão devido à importante atuação dos homenageados no município. A autoria da homenagem da veterinária é de 2012. "Joice sempre esteve atenta à questão animal, sempre ajudando, de acordo com suas possibilidades, a quem tinha um animalzinho doente e também àqueles que estão nas ruas da cidade abandonados", afirmou.

Já a autoria da homenagem à Luiz Carlos Del Álamo é de 2014. "Nós temos a obrigação de divulgar quem fez o hino municipal da cidade. Luiz Carlos se preocupou em fazer a letra para Álvares Florence, mesmo com todos os problemas pelo qual passou. Se dedicou por 28 anos a educação de Álvares Florence. Todos devem ter orgulho em tê-lo ao lado", disse Júlio.

Para Joice Buosi, a notícia da homenagem é uma alegria. “É uma profissão que me traz uma realização completa, há 13 anos, em poder ajudar tanto os animais quanto os proprietários dos animais. Eu me sinto feliz e grata pela homenagem” afirmou.

Para Luiz Carlos também é uma alegria por ser um apaixonado pela história. “Cidades menores como a nossa tem uma carência muito grande de valorização da história e dos fatos. Então, eu acho essas oportunidades importantes para manter a história viva. O Hino feito por mim é de 2008, um fato muito importante para o município”, explicou.

Emancipação

Álvares Florence celebrou ainda nesta segunda-feira os 68 anos de emancipação político-administrativa, que ocorreu em 10 de abril de 1949. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada em 2016 era de 3.824 habitantes. O atual prefeito do município é Calimério Luiz Correa Sales (PMDB) e o vice Elcio Geraldo Dias de Oliveira (PSDB).

O prefeito da cidade se pronunciou sobre as homenagens prestadas nesta segunda-feira, além da emancipação da cidade. “Tenho orgulho de estar aqui onde filhos de Álvares Florence são homenageados. Quero homenagear Álvares Florence pelos 68 anos de emancipação política, temos carinho e respeito por ela. É um lugar que amamos, vivemos e criamos as nossas famílias”, afirmou.

O deputado estadual, Carlos Pignatari, também se pronunciou sobre as homenagens e emancipação do município. “É um dia muito especial para prestigiar esse município. Quero cumprimentar os homenageados de hoje, que prestam relevantes serviços à Álvares Florence. Parabéns Álvares Florence, porque com toda essa dificuldade que o Brasil vem passando, a cidade está fazendo a lição de casa cuidando dos pagamentos. A finança é controlada”, afirmou. (Colaborou Gabriele Reginaldo)