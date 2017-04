Espetáculo estará em cartaz no dia 28 de abril

publicado em 18/04/2017

Peça é uma crítica à atitude das pessoas que querem fama a qualquer preço

A atriz Vera Fischer é a grande atração artística em Fernandópolis neste mês de abril. Com a comédia “Ela é o Cara!”, o espetáculo estará em cartaz no próximo dia 28, sexta-feira, às 20h, no Teatro Municipal.

Escrita especialmente para ela por Márcio Araújo e Andrea Batitucci e direção de Ary Coslov, a peça, que é uma obra de ficção, conta a história de Gilberto Fonseca, personagem do ator Edson Fieschi, um terapeuta de competência e caráter duvidosos. Após um incidente com um paciente famoso, ele se vê obrigado a administrar a repercussão negativa do caso, o assédio da imprensa e a fúria dos fãs do seu paciente, que o culpam pelo ocorrido e estão ávidos por vingança.

Sem saída e com a sua carreira fadada ao fracasso, Gilberto cogita vender sua alma ao Diabo. No exato momento, surge em seu consultório Vera Fischer, que insiste em ser atendida. Sofrendo um transtorno de personalidade, a famosa atriz insiste em dizer que não é Vera Fischer. Diante da gravidade do quadro, Gilberto aceita atendê-la em troca de publicidade, na esperança de retomar sua carreira. Gilberto passa a viver um novo conflito: quem será a solução para os seus problemas? O Diabo ou Vera Fischer?

“A peça é uma crítica à atitude das pessoas que querem fama a qualquer preço. Muita gente é capaz de se submeter a tudo por quinze minutos de fama”, observa o diretor Ary Coslov, que tem em seu currículo a direção de mais de 25 espetáculos teatrais e mais de 40 obras televisivas, entre novelas, seriados, séries e programa humorístico.

SOBRE O ELENCO

Vera Fischer começou no cinema no início dos anos 70, mas foi na televisão onde mais se destacou. Estreou na TV Globo em 1977 com a novela “Espelho Mágico”. Também atuou nas novelas “Coração Alado”, “Brilhante”, “Mandala”, “O Rei do Gado”, “Pátria Minha”, “Salve Jorge”, entre outras. No teatro atuou em grandes e renomados espetáculos.

Edson Fieschi tem 32 anos de carreira e mais de 30 peças no currículo. Estreou na televisão em 1998 na novela “Vale Tudo”, de Gilberto Braga. Também atuou nas novelas “Tieta”, “Meu Bem Meu Mal”, “Cobras & Lagartos” e “Insensato Coração”.

SERVIÇOS