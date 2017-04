Durante a fuga, cerca de três quarteirões à frente dos Correios, o cofre caiu do porta-malas do carro

publicado em 19/04/2017

Assaltantes furtaram uma agência dos Correios de Urânia (SP), na madrugada desta quarta-feira (19).De acordo com a polícia, os suspeitos arrombaram a porta dos fundos da agência, por volta das 3 horas, pegaram o cofre e fugiram. Durante a fuga, cerca de três quarteirões à frente dos Correios, o cofre caiu do porta-malas do carro usado no crime.

Quatro funcionários da prefeitura da cidade foram chamados para ajudar a tirar o cofre do local onde caiu, mas como pesa muito foi preciso a ajuda de uma pá carregadeira para retirá-lo da rua e levá-lo de volta aos Correios.

A polícia ainda não sabe dizer se o objeto estava vazio ou se algum dinheiro foi levado pelos criminosos. Ninguém foi preso, mas a polícia está em busca dos suspeitos.