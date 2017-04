Eles tentaram sacar um cheque clonado de R$ 3 mil, no caixa de uma agência em Valentim Gentil.

publicado em 31/03/2017

Cheque clonado no valor de R$3 mil Foto: Divulgação/Policia Rodoviária Estadual

Dois homens e uma mulher foram presos na última quinta-feira (30), em Mirassol, suspeitos de estelionato.

De acordo com a polícia, eles tentaram sacar um cheque clonado de R$ 3 mil, no caixa de uma agência em Valentim Gentil. Ao perceberem que os funcionários do banco desconfiaram da atitude, eles fugiram do local em um carro com placas de Londrina.

Segundo a polícia, foi feito patrulhamento na região e os policiais conseguiram abordar o veículo. Durante a abordagem, foi constatado que se tratava de uma organização criminosa especializada em aplicar esse tipo de golpe em estabelecimentos bancários, pois os três suspeitos já possuíam várias passagens pelas polícias Civil e Federal.