Os ingressos estão sendo vendidos na Play Ingressos do Plaza Avenida Shopping. A entrada é open bar e o valor da pista é R$60 e do camarote $80

publicado em 31/03/2017

A atriz e cantora venezuelana Gabriela Spanic, que deu vida às gêmeas Paola Bracho e Paulina Martins na novela mexicana A Usurpadora (Televisa, 1998), vem a Rio Preto pela primeira vez. Sucesso, a novela foi exibida no Brasil pelo SBT sete vezes (1999, 2000, 2005, 2007, 2012, 2015 e 2016) e pelo extinto canal por assinatura TLNovelas uma vez, além de ser bastante acessada no Youtube e no Netflix.

A diva latina é a atração do evento Uma Noite com Paola Bracho, que será no dia 6 de maio, a partir da meia-noite, na boate gay Mixed Club.

Gabriela, que chega ao Brasil no dia 4 de maio, para uma nova turnê pelo País, faz sua primeira apresentação na casa noturna rio-pretense. No palco, Gaby, como é também conhecida, dará entrevista sobre sua carreira e curiosidades sobre a novela, além de cantar seus principais sucessos e a música La Usurpadora, de Pandora, que junto com a novela repercutiu em todas suas exibições no Brasil.

Com frases memoráveis, como "Oi, Usurpadora, sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho" ou "Eu vou cortar a sua língua e arrancar os seus olhos. Acha isso suficiente?", e um instrumental inesquecível, a vilã Paola Bracho, ao invés de despertar raiva, conquistou uma legião de fãs pelo Brasil e pelo mundo. Exibida pela primeira vez em 1999, pelo SBT, a novela conquistou enorme audiência segundo o Ibope, alcançando índices acima de 20 pontos e chegando a se aproximar da Rede Globo.

Além da audiência, a repercussão tomou conta das revistas e programas de TVs, e Gabriela Spanic veio ao Brasil pela primeira vez ainda durante a exibição da novela. Em menos de um ano do término da primeira exibição, a novela foi reprisada nas tardes da emissora e novamente repetiu o sucesso.

A novela conta a história de Paulina e Paola, duas mulheres idênticas na aparência, mas com personalidade e padrão de vida completamente opostos. Paulina é uma moça pobre e honesta, que vive com a mãe numa pequena choupana no litoral e trabalha como arrumadeira num elegante clube da cidade. Paola, por sua vez, é uma jovem senhora da alta sociedade, fria, calculista, aventureira e de muitos amantes.

Apesar de ser casada com Carlos Daniel, Paola só pensa em encontrar uma maneira de se divertir longe do marido e da família. Um dia, o destino coloca frente a frente Paulina e Paola e, ao perceber a incrível semelhança que existe entre elas, Paola tem uma ideia para se livrar do marido sem que ele perceba: transformar Paulina em sua Usurpadora.

No Brasil, o público já havia acompanhado Gabriela na novela Caminhos do Amor (Morena Clara, em espanhol), exibida pela Band em 1998 e. após A Usurpadora, nas novelas Por Teu Amor, em 2001, e A Dona, em 2015, no SBT. O último papel vivido por Gabriela nas novelas foi Fernanda, em Siempre Tuya, Acapulco, da emissora mexicana TV Azteca, em 2014.

Além da presença de Gabriela Spanic, o evento contará com os DJs residentes da casa em duas pistas de dança. Os ingressos estão sendo vendidos na Play Ingressos do Plaza Avenida Shopping. A entrada é open bar e o valor da pista é R$60 e do camarote $80.