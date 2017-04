O acidente aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, km 498, sentido Rio Preto a Votuporanga, próximo ao município de Cosmorama

publicado em 30/03/2017

Viatura colidiu contra um caminhão Foto: Notícias Noroeste

Da Redação

Acidente grave no início da noite desta quinta-feira (30) tirou a vida de Davi Ferreira da Rocha, delegado do 4º DP de Rio Preto. A viatura que ele estava colidiu contra a traseira de um caminhão. O acidente aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, km 498, sentido Rio Preto a Votuporanga, próximo ao município de Cosmorama

Segundo informações preliminares, o delegado estava indo cobrir plantão na Central de Flagrantes de Fernandópolis. Em determinado momento, ainda por motivos desconhecidos, ele acabou colidindo na traseira de um caminhão no km 498 da rodovia Euclides da Cunha e morreu na hora.