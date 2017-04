Aline Ruiz

A Polícia Civil de Cardoso prendeu nesta quinta-feira (30) o acusado de matar um homem de 57 anos com vários golpes na cabeça. O crime aconteceu em junho de 2013, na Praça da Matriz da cidade de São João do Marinheiro, distrito de Cardoso. R.D.S, hoje com 23 anos, foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá a disposição da Justiça.





A prisão foi realizada pelos investigadores Celso e Daniel, da Polícia Civil de Cardoso. Eles localizaram R.D.S., de 23 anos, em um sítio da região e efetuaram a prisão do mesmo. O mandato de prisão é de seis anos e oito meses em regime fechado. O rapaz foi

conduzido para a Delegacia de Polícia de Cardoso e, após os trabalhos de Polícia Judiciária, encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá a disposição da Justiça.





O crime

O crime aconteceu no dia 8 de junho de 2013, por volta das 13h45, na Praça da Matriz, que fica na avenida Caluta, em São João do Marinheiro, distrito de Cardoso. R.D.S, hoje com 23 anos, utilizando um capacete, teria desferido vários golpes na cabeça da vítima, A. F. O., na época com 57 anos, ocasionando-lhe pneumonia, traumatismo crânio encefálico com fratura de crânio, que foi a causa efetiva da sua morte. Vale ressaltar que após o crime o acusado deixou o local e não foi encontrado pela polícia.