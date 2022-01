Confira a receita do dia

publicado em 19/01/2022

Ingredientes1 maço de brócolis de sua preferênciaSal a gostoLimão a gostoAzeite de oliva a gostoModo de PreparoLave bem o brócolis e deixe escorrer. Pique o brócolis juntamente com as folhas e o talo. Coloque em uma travessa e tempere a seu gosto com o sal, o limão e o azeite de oliva. Sirva com arroz branco e bife de sua preferência.