Chovia muito no momento do acidente e a principal suspeita é de que o carro tenha aquaplanado em uma das poças d’água na pista

publicado em 05/11/2025

A principal suspeita é de que o veículo tenha aquaplanado em uma das poças d’água formadas pela chuva intensa na vicinal (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm motorista de 53 anos, morador de Votuporanga, escapou por pouco de um grave acidente na tarde de ontem, após perder o controle do veículo que dirigia durante o forte temporal que atingiu a região. O capotamento ocorreu na vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida Estrada do 27, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul.De acordo com informações apuradas pelono local, o homem seguia em um VW/Gol no sentido a Sebastianópolis quando, por volta das 17h30, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou nas proximidades da Fazenda Liberdade. A principal suspeita é de que o veículo tenha aquaplanado em uma das poças d’água formadas pela chuva intensa.Com o impacto, o carro ficou bastante danificado, mas o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Ele apresentava um corte na cabeça e dores no peito, sendo socorrido no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga para avaliação médica.A Polícia Militar registrou a ocorrência e controlou o tráfego no trecho até a remoção do veículo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente e se o mau tempo foi determinante para a perda de controle do automóvel.