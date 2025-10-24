Dois seguranças se envolveram em briga que deixou feridos; arma com munições deflagradas foi apreendida pela PM

publicado em 01/11/2025

Segurança foi abordado e preso com um revólver na zona Norte de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Um homem foi preso em Votuporanga na noite desta sexta-feira (31), por volta das 21h35, acusado de porte ilegal e disparo de arma de fogo após uma confusão em um estabelecimento comercial de Valentim Gentil. A ação resultou em duas pessoas feridas e terminou com a prisão de dois seguranças envolvidos na briga.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática da PM realizavam patrulhamento em Votuporanga, com foco no combate ao tráfico de drogas e roubos, quando receberam um alerta sobre uma ocorrência de agressão em um comércio de Valentim Gentil. Segundo o comunicado, dois seguranças teriam agredido clientes e um deles efetuado disparos de arma de fogo durante a confusão.

Com base nas características e no veículo informados pelas equipes de Valentim Gentil, os policiais da Força Tática conseguiram localizar um dos suspeitos na zona Norte de Votuporanga. Ele foi abordado e identificado pelas iniciais M.M.M. Durante a revista, os militares encontraram com ele um revólver marca Taurus, calibre 32, com quatro munições intactas e duas deflagradas.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante por porte ilegal e disparo de arma de fogo. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Ainda conforme a Polícia Militar, o segurança identificado como A.O.C., apontado como iniciador da briga, também foi detido em Valentim Gentil. Um segundo boletim de ocorrência foi registrado pela equipe local, detalhando as agressões e a apreensão de provas no estabelecimento.