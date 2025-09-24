Durante a operação contra os crimes de tentativa de estupro e homicídio, criminoso foi flagrado com drogas também em sua casa

publicado em 01/10/2025

Crime contra a vítima ocorreu em maio; durante buscas, polícia encontrou drogas, roupas e objetos usados na ação (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prendeu, na tarde de segunda-feira (29), um homem de 24 anos acusado de tentativa de estupro e tentativa de homicídio contra uma mulher de 52 anos. O suspeito também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas após a apreensão de entorpecentes em sua residência, no bairro Matarazzo, zona Sul da cidade.O crime que originou a investigação ocorreu na madrugada de 26 de maio deste ano, quando a vítima, identificada como G.C.D., caminhava sozinha pelo bairro e foi surpreendida pelo agressor. O homem a seguiu e a atacou com golpes de faca que atingiram o tórax e o braço.Durante a violência, o criminoso ainda tentou estuprá-la, mas não conseguiu consumar o ato e fugiu em seguida. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu.Após meses de investigação, os policiais civis identificaram o autor como D.V.O., conhecido como “Tum”, morador do bairro e velho conhecido dos meios policiais. Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou pela expedição de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão, que foram concedidos pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga.Na operação de segunda-feira, os investigadores localizaram o suspeito nas proximidades de sua casa. Durante o cumprimento do mandado de busca, foram apreendidas a calça e o par de tênis que ele teria usado no ataque à vítima, além de drogas, balanças de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.Diante das evidências, o acusado foi preso e conduzido à sede da DIG, onde foi formalmente autuado por tráfico de drogas e pelo cumprimento do mandado de prisão temporária. Ele foi encaminhado à carceragem da Central de Polícia, onde foi colocado à disposição da Justiça.O caso segue em investigação para aprofundar a apuração das circunstâncias do crime e verificar se o suspeito pode estar envolvido em outros delitos na região.