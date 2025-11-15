Servidores da Secretaria de Cultura começaram a instalar a decoração natalina no centro e na zona Norte de Votuporanga

publicado em 18/11/2025

Servidores da Secretaria de Cultura começaram a instalar a decoração natalina no centro e na zona Norte de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brQuem passou pela rua Amazonas ou pela avenida Emílio Arroyo Hernandes nos últimos dias percebeu que o clima natalino começa a chegar a Votuporanga. Algumas das peças produzidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, começaram a ser instaladas na região central e na zona Norte do município em mais uma edição do “Natal Luz e Esperança”, promovido pela Prefeitura.As equipes da Secretaria de Cultura já trabalham na montagem da decoração e na estrutura das atrações que prometem encantar o público neste fim de ano. A roda-gigante, que foi um dos grandes sucessos do ano passado, estará de volta, ao lado do carrossel, trenzinho e demais brinquedos.De acordo com a Pasta, além de promover o clima natalino, a decoração busca estimular o comércio local. Por isso, o município mantém a estratégia de centralizar a decoração na área central, especialmente na Concha Acústica, no coração da rua Amazonas, e agora também na avenida Emílio Arroyo Hernandes, a popular Avenida do Pozzobon, que é o mais novo cartão-postal da cidade, além de ser um importante corredor comercial.“O Natal é uma das épocas mais esperadas do ano. A gente sente essa energia no ar, esse clima de festa, amor e fraternidade. E, com certeza, uma decoração especial contribui para este cenário. Nós preparamos mais uma edição para toda a nossa população e visitantes que passam por nossa cidade viverem este momento com suas famílias”, destacou a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.Por falar em clima natalino, a inauguração da tradicional decoração de Natal da A Joia levou dezenas de pessoas para a rua Amazonas na noite do último sábado (15). Famílias inteiras prestigiaram o “acender” das luzes e se emocionaram com o tema deste ano: “Um Natal na Floresta dos Sonhos”.Com trilha sonora cuidadosamente produzida pelo renomado maestro Márcio Zarsi, a decoração, acompanhada da música, mistura músicas natalinas e religiosas com o objetivo de trazer uma mensagem de fé, esperança e das pequenas bênçãos do dia a dia.A empresária Elza Mara Pignatari Pinzan, responsável pela A Joia, explicou que a escolha do tema partiu da ideia de renovação simbolizada pela floresta. Segundo ela, árvores representam transformação e purificação, conceito que desejou incorporar ao cenário. “A gente quer que a pessoa venha até aqui, deixe para trás sentimentos negativos e saia mais leve, com vibração positiva”, afirmou.Durante a inauguração, Elza comentou que os dias que antecederam o evento foram de ansiedade e expectativa. Ela destacou que a iniciativa é pensada como um presente para Votuporanga e região, mantendo viva uma tradição que completou 23 anos em 2025. “É muito emocionante ver crianças que acompanhavam a decoração lá atrás e hoje voltam como adultos. Alguns trazem até desenhos que fazem das luzes da loja”, relatou.Com o passar dos anos, o espaço em frente à ótica se tornou ponto turístico espontâneo do período natalino. Elza afirma que o reconhecimento do público é o que fortalece a continuidade do projeto. “Eu faço com amor, e o que recebo de volta é amor. O público vem, participa, se emociona, e isso nos motiva a continuar”, destacou.Ao final da entrevista, Elza deixou uma mensagem aos visitantes, reforçando que o espírito natalino deve ser cultivado ao longo de todo o ano. “Precisamos resgatar sentimentos nobres, viver com mais leveza, amor, tolerância e paciência, especialmente com crianças e idosos. Que a gente consiga praticar um ‘Feliz Natal diário’”, concluiu.