As vagas estão em disponíveis em três frentes diferentes: PAT, Associação Comercial de Votuporanga e Emprega Votu

publicado em 18/11/2025

Somente na Associação Comercial de Votuporanga são mais de 20 vagas de trabalho cadastradas nesta semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 118 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 20 vagas de trabalho: modelista de estofados; recepcionista; higienizador de estofados; atendente balconista, gerente comercial; consultor de vendas; serviços gerais; mecânico; motorista (CNH: A/D); eletricista (CNH: A/D); ajudante de eletricista, fiscal de loja; vendedor; operador de caixa; auxiliar de limpeza; vendedor externo; coordenador(a) administrativo; líder de depósito; almoxarife; e auxiliar de almoxarife.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornalA ACV tem 24 oportunidades disponíveis: agente comercial; ajudante geral; apoio para lojas; auxiliar de saúde bucal (ABS); auxiliar de loja (expedição/organização); balconista (vagas para ambos os sexos em diversos segmentos); borracheiro; caixa (vagas em diversos segmentos); costureira (segmento automotivo); cozinheira; esteticista; estoque (vagas para ambos os sexos em diversos segmentos); expedidor (experiência nas funções de estoque/almoxarifado – segmento materiais de construção); garçom (a) (vagas diurno/noturno); lixa (segmento fábrica de móveis para o sexo feminino); mecânico; monitor de loja; motorista (vagas segmento loja de materiais de construção); operador de caixa; pizzaiolo; recepção (vagas para diversos segmentos); soldador (segmento metalúrgico); telemarketing; e vendedor(a) (vagas para ambos os sexos em diversos segmentos).Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 74 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.