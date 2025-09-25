Exatamente um ano após tragédia semelhante, empresa sofre novo prejuízo; fogo mobilizou equipes por mais de 12 horas

publicado em 02/10/2025

Exatamente um ano atrás o mesmo local havia sido consumido pelas chamas; combate ao fogo, desta vez, durou mais de 16 horas (Foto: Defesa Civil)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm incêndio de grandes proporções atingiu, entre a noite de terça-feira (30) e a manhã de quarta-feira (1º), as instalações da Mejan Ambiental, em Votuporanga. O fogo destruiu um barracão que havia sido recentemente reconstruído no mesmo local que, há exato um ano, também havia sido consumido pelas chamas.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 20h30 e trabalharam ininterruptamente até a manhã seguinte para controlar as chamas e evitar que o incêndio se alastrasse para outras áreas da empresa. O combate durou mais de 16 horas e contou com apoio da Defesa Civil de Votuporanga, de caminhões-pipa cedidos pela Prefeitura e por usinas e empresas parceiras da região.O espaço abrigava um ponto de transbordo da empresa, que trabalha há mais de 20 anos com a gestão de resíduos da construção civil e também de resíduos perigosos, como os industriais, de saúde, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias e sucatas eletrônicas. Lá era feita a seleção dos materiais coletados em empresas como usinas, hospitais e oficinas mecânicas, para a posterior destinação correta.A principal suspeita é de que as chamas tenham começado por conta de um curto-circuito e se alastraram rapidamente pelos materiais inflamáveis ali depositados. O tempo quente e seco dos últimos dias também pode ter colaborado para a propagação do fogo.O barracão atingido havia sido recentemente reconstruído após o incêndio registrado em setembro de 2024, episódio que também gerou grandes prejuízos à companhia. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do novo sinistro, que deverão ser apuradas pela perícia técnica.A Mejan Ambiental atua há mais de 20 anos em Votuporanga no setor de gestão e tratamento de resíduos industriais e comerciais, sendo considerada uma das referências no interior paulista. Apesar da gravidade do incêndio, não houve registro de feridos.Funcionários da empresa acompanharam os trabalhos dos bombeiros durante toda a madrugada. Segundo os bombeiros, a intensidade do fogo e a quantidade de material inflamável no interior do galpão dificultaram a operação, exigindo grande volume de água e esforço conjunto das equipes. O caso segue em investigação.