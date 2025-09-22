Vítima trabalhava na impressão do jornal quando descobriu que seu veículo havia sido levado

publicado em 30/09/2025

Motocicleta estava estacionada na frente do Jornal A Cidade, quando foi levada por criminosos (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brLadrões, ainda não identificados, furtaram a motocicleta do gráfico do jornal A Cidade, Paulo Henrique de Moraes. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (29), enquanto o profissional trabalhava na impressão da edição desta terça-feira (30) do periódico.Paulo contou que chegou ao jornal por volta das 18h, como faz diariamente, estacionou sua moto, uma Honda/Fan 150 de cor preta, placa EWY3A44, em frente ao parque gráfico, e foi trabalhar. No meio do expediente, por volta das 23h30, ele percebeu que o veículo não estava mais lá.Um boletim de ocorrência foi registrado, e imagens das câmeras de segurança do jornal e de vizinhos foram repassadas à Polícia Militar e à Polícia Civil, que já iniciaram as diligências em busca dos suspeitos.Qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta pode ser repassada diretamente à Polícia Militar, pelo 190, ou à redação do A Cidade, por meio do telefone 3422-4199.