A polícia efetuou a prisão de um indivíduo identificado como J.C.M., por tráfico de drogas no bairro Chácara Aviação em Votuporanga

publicado em 10/06/2025

Durante a vistoria, foram localizados tijolos de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie e balanças de precisão (Foto: Divulgação)

Da redação

Na noite de segunda-feira (9), por volta das 20h40, a Polícia Milita por meio da equipe da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, efetuou a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Chácara Aviação em Votuporanga. A ação ocorreu durante o desencadeamento da Operação Impacto, voltada ao enfrentamento da criminalidade e à repressão ao tráfico de entorpecentes.

O flagrante aconteceu na rua dos Ypês, onde os policiais abordaram o suspeito identificado como J.C.M., encontrando em seu poder significativa quantidade de entorpecentes.

Durante a vistoria, foram localizados tijolos de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, balanças de precisão e materiais utilizados para embalar drogas, evidenciando a prática do tráfico.