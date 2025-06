O caso, que ocorreu no último domingo no bairro Morada dos Nobres em Araçatuba, gerou forte comoção e revolta nas redes sociais

publicado em 11/06/2025

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, e o homem poderá responder criminalmente pelos maus-tratos (Foto: Região Noroeste)

Da redação

O homem flagrado por câmeras de segurança arremessando uma cadela com violência no chão foi multado em R$ 12 mil pela Polícia Ambiental. O caso, que ocorreu no último domingo (8) no bairro Morada dos Nobres em Araçatuba, gerou forte comoção e revolta nas redes sociais.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram até a residência do suspeito após denúncias e encontraram a cadela agredida juntamente com três filhotes. A cena registrada por uma câmera de segurança mostra o homem descendo de um veículo, aproximando-se do animal e o lançando com brutalidade contra o chão. Mesmo ferida, a cadela tenta se levantar e se afastar, mas é segurada pela pata e arrastada até o interior de um imóvel.

Após a divulgação do vídeo, uma equipe da Apda (Associação de Proteção e Defesa dos Animais) de Araçatuba foi até o local, resgatando todos os animais que estavam na residência. Os cães foram levados para uma clínica veterinária, onde passaram por avaliação médica.

O laudo apontou indícios claros de maus-tratos, incluindo alterações de comportamento, desnutrição dos filhotes e sinais de sofrimento físico e psicológico. O estado de saúde dos animais foi classificado como estável.

Diante das evidências, o suspeito foi autuado administrativamente por maus-tratos a animais domésticos. A multa aplicada pela Polícia Ambiental foi de R$ 12 mil.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, e o homem poderá responder criminalmente pelos maus-tratos, cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa, conforme previsto na legislação vigente.