publicado em 10/06/2025

Diante da confissão, o ladrão trapalhão foi preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia Civil de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem natural de São José do Rio Preto, suspeito de furtar fiação elétrica na região do bairro Estação, zona Sul da cidade. O ladrão trapalhão esqueceu uma bolsa com documentos pessoais na cena do crime, o que possibilitou sua identificação.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência na rua Ercoli Sereno, após denúncias sobre furtos de fiação no local. Ao chegar, os policiais encontraram uma mochila contendo pertences pessoais e uma receita médica. Com base nos dados presentes no documento, os policiais conseguiram localizar o suspeito.