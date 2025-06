Batizada de “Operação Vilas”, a ação é fruto de investigação que apura a transferência ilegal de títulos de eleitores para Parisi

publicado em 04/06/2025

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Votuporanga na casa de um ex-vereador de Parisi (Foto: PF)

Franclin Duarte

Um ex-vereador de Parisi, cuja identidade ainda não foi revelada oficialmente, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (4), em Votuporanga. Batizada de “Operação Vilas”, a ação é fruto de investigação para reprimir crimes de fraude em dezenas de inscrições eleitorais realizadas no Cartório Eleitoral de Votuporanga para transferência de eleitores para o município de Parisi, com possível induzimento de eleitores e falsificação de documentos.

De acordo com a PF, um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Garantias de São José do Rio Preto foi cumprido em Votuporanga, com o objetivo de apreender documentos, celulares e mídias relacionados à prática dos crimes em investigação, além de outros elementos de prova. No local, - constatado como sendo a residência de um ex-vereador do município de Parisi -, foram apreendidos celulares e computadores.

Os materiais apreendidos serão encaminhados para o setor técnico-científico da Polícia Federal para análise e realização de perícia. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos, buscando identificar a extensão da participação dos eleitores, bem como a identificação de eventuais mandantes dos crimes.

Os investigados poderão, de acordo Código Eleitoral, entre outros, responder pelos crimes: de inscrever-se fraudulentamente eleitor, com pena de reclusão de até 5 anos e multa; induzir alguém a inscrever eleitor com infração das normas eleitorais, com pena de reclusão de até 2 anos e multa; e fazer uso de documentos falsificados ou alterados, com pena de reclusão de até 5 anos e multa.