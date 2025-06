O acidente resultou na morte de um morador de General Salgado identificado como Kléber Leoncio Silvério Faria, de 39 anos

publicado em 16/06/2025

O acidente envolveu dois veículos em uma colisão frontal e acabou tirando a vida de um homem além de deixar dois gravemente ferido (Foto: Reprodução)

Da redação

Na noite do último sábado (14), um acidente resultou na morte de um morador de General Salgado identificado como Kléber Leoncio Silvério Faria, de 39 anos. O fato ocorreu na rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310) e envolveu dois veículos em uma colisão frontal.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um Ford/Fiesta, que trafegava sozinho no sentido General Salgado–Auriflama, relatou ter sido surpreendido por um animal silvestre atravessando a rodovia. Ao tentar desviar, acabou invadindo a pista contrária e colidiu violentamente com um Fiat/Palio, ocupado por um casal que seguia no sentido oposto.

Devido a violência do impacto, o motorista do Palio, identificado como Kleber Leoncio Silvério Faria, de 39 anos, morreu no local antes da chegada do socorro. Sua esposa, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para o Hospital de Araçatuba, onde segue internada.

O condutor do Fiesta também foi socorrido em estado grave para uma unidade de saúde da região. Segundo a PM, ambos os feridos não correm risco de morte.

A rodovia SP-310 precisou ser parcialmente interditada para os trabalhos de resgate, perícia e remoção dos veículos, causando lentidão no trânsito, especialmente nas proximidades do distrito de São Luís do Japiúba.

A Polícia Científica esteve no local para levantar informações que auxiliarão nas investigações da Polícia Civil. A principal hipótese é que o desvio repentino provocado pela presença do animal tenha sido o estopim da colisão.