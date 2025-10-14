Câmeras de segurança registraram o exato momento do acidente no cruzamento da rua Minas Gerais com a Paraíba

publicado em 17/10/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDuas pessoas ficaram feridas após um motociclista furar o sinal vermelho e praticamente “voar” depois de colidir com um carro em Votuporanga. O acidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (17), por volta da 0h20, no cruzamento da rua Minas Gerais com a Paraíba, na região central da cidade.A colisão foi flagrada por câmeras de segurança. Pelas imagens é possível ver que o carro, um VW/Gol, segue pela rua Minas Gerais quando, no cruzamento com a Paraíba, é atingido por uma motocicleta ocupada por dois homens. Com o impacto os dois ocupantes da moto praticamente “voam” e um deles é arremessado a cerca de dez metros do local da batida.As câmeras mostram ainda que o semáforo estava verde para o carro que transitava pela Minas Gerais, o que indica que o motociclista tenha avançado pelo sinal vermelho. Apesar da violência da batida, ambos os ocupantes da moto não sofreram ferimentos graves. Uma mulher que estava no carro também se feriu.Eles foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga. A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência e a Polícia Técnico-Científica periciou o local para apontar as circunstâncias do acidente.