Iniciativa que promove a valorização da neurodiversidade no ambiente profissional foi lançado no CIT, do Parque da Cultura neste sábado (18)

publicado em 20/10/2025

Projeto Micronarrativas Atípicas apresenta baralho educativo sobre o autismo adulto e o mercado de trabalho (Foto: Divulgação)

O projeto cultural “Micronarrativas Atípicas: O autismo adulto e o mercado de trabalho” foi lançado oficialmente neste sábado (18), no Centro de Informações Culturais (CIT) “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura. O evento, direcionado a profissionais de RH e psicólogos, alcançou seu objetivo de iniciar um diálogo sobre a inclusão de pessoas autistas adultas nesses espaços.Um dos pontos altos foi a interação com o público. Os participantes trouxeram perguntas e reflexões sobre o projeto e sobre a aplicação de práticas de acolhimento no ambiente corporativo, transformando a sessão em um verdadeiro fórum de discussão.O baralho de micronarrativas, material central do projeto, foi desenvolvido pela publicitária Aline Moreira Bençal, com A consultoria da psicóloga Elaine Fogaça. Cada carta apresenta uma história curta inspirada em relatos reais de pessoas autistas adultas, abordando vivências cotidianas, desafios no ambiente de trabalho e percepções sobre a inclusão.O recurso pode ser utilizado em dinâmicas de grupo, treinamentos corporativos e rodas de conversa, servindo como ferramenta prática para estimular empatia, reflexão e sensibilização entre equipes. O design foi pensado para facilitar o uso em diferentes contextos, com linguagem acessível e ilustrações que reforçam a diversidade das experiências apresentadas.Aline destacou a relevância da participação dos presentes. “O lançamento mostrou que há uma demanda por ferramentas que facilitem a inclusão. O sucesso do evento está na disposição do público em ir além da conscientização; trata-se de adotar a neurodiversidade como um valor e abrir caminhos para o crescimento profissional dos autistas.”Já a psicóloga ressaltou a importância do acolhimento. “A troca de ideias com os participantes reforçou que o caminho para uma inclusão efetiva é o entendimento mútuo. Nosso objetivo com o baralho é desmistificar o autismo adulto e garantir que as empresas possuam o conhecimento necessário para que esses profissionais encontrem um ambiente de desenvolvimento”, explicou Elaine.A chefe de Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria da Assistência Social de Votuporanga, Roberta Elisa Resler, participou do encontro e elogiou a proposta. “Foi uma roda de conversa muito enriquecedora, pois esse projeto ajuda a desmitificar o autismo adulto nas corporações. É fundamental trazer à tona um tema importante e continuar ampliando essa discussão para construir espaços mais acolhedores. As narrativas abrem uma janela para que pessoas típicas compreendam, de forma sensível, um pouco do que é viver o mundo sendo autista.”, pontuou.“O Narrativas Atípicas tem um propósito de desmistificar tabus, algo bastante comum no meio corporativo. O uso de um baralho com informações práticas se mostrou uma ferramenta simples e eficaz para promover a inclusão. O projeto contribui para a construção de ambientes mais acessíveis, valorizando a diversidade e o potencial de cada colaborador”, enfatizou a chefe de Departamento de Desenvolvimento Organizacional da Prefeitura de Votuporanga, Camila Bergamim dos Santos Sargi.A iniciativa foi viabilizada pelo Programa Bolsa Cultura 2025, da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga. Para obter mais informações sobre o “Narrativas Atípicas”, basta entrar em contato pelo @alinabencal.