Regional está representada pelo Consórcio Maravilhas do Rio Grande (Cotimarg), a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA) e os municípios de Jales e Magda

publicado em 20/10/2025

O evento reúne em São Paulo o Consórcio Intermunicipal Turístico “Maravilhas do Rio Grande” (Cotimarg), a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA) e representantes das prefeituras de Jales e Magda (Foto: Sebrae-SP)

A região Noroeste Paulista marca presença na Feira do Empreendedor 2025, promovida pelo Sebrae-SP na capital, com destaque para ações voltadas ao turismo, ao artesanato e à governança pública. O evento reúne em São Paulo o Consórcio Intermunicipal Turístico “Maravilhas do Rio Grande” (Cotimarg), a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA) e representantes das prefeituras de Jales e Magda, que apresentaram seus potenciais econômicos e turísticos.De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP Jorge Zanetti, a presença dos municípios no evento representa uma vitrine para a atração de novos investimentos e o fortalecimento da identidade empreendedora das cidades do interior.Os municípios estarem aqui presentes é uma enorme vitrine para mostrarem suas potencialidades e vocações. É uma oportunidade de atrair investimentos e incentivar pessoas que pensam em empreender ou se estabelecer no interior. O Sebrae não faz nada sozinho. A parceria com as prefeituras e as governanças locais é fundamental para promover o desenvolvimento econômico e social. Nosso objetivo é tornar as cidades cada vez mais empreendedoras”, relatou Jorge.Em 2025, o Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga mobilizou mais de 480 empreendedores da região, que viajaram em 11 ônibus partindo de diferentes municípios do Noroeste Paulista.?O Consórcio Maravilhas do Rio Grande (Cotimarg) levou para a feira empreendedores dos 14 municípios que integram a região turística, com foco na divulgação de produtos locais e no fortalecimento da cadeia do turismo. Entre os expositores estavam marcas votuporanguenses como Cachaça Taboado, Café Fiorani, Conceito Criativo Artesanatos e Casa da Mãe Joana Artesanatos.“É o segundo ano que o Cotimarg participa com estande próprio, e a experiência tem sido incrível. A feira entrega cada vez mais soluções e tecnologia, permitindo contato direto com outros municípios e empresários”, destacou Alexandre Mioto, gerente administrativo do consórcio.“O Sebrae é nosso grande aliado desde a criação do Cotimarg. Temos projetos em andamento, como o Empretec voltado para empresários do turismo, consultorias para artesãos e capacitações para políticas públicas do setor”, completou.A Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), que representa 128 cidades da região, também reforçou sua presença institucional no evento.???“A feira está maior, com mais expositores e mais oportunidades de negócios. Representamos os municípios da região e incentivamos que cada um traga seus projetos e potenciais para o estande do Sebrae”, afirmou Suzi Tenani, secretária executiva da AMA.?Magda e Jales foram dois dos municípios que utilizaram o espaço da feira para divulgar suas potencialidades econômicas.O prefeito de Magda, Rodrigo Kamá, destacou o trabalho do Sebrae-SP na capacitação de empreendedores e na estruturação do artesanato local. “O Sebrae tem sido fundamental para o desenvolvimento do município. Nosso estande fortalece a economia local, especialmente com o distrito industrial e os projetos de incubadoras de empresas. A feira é uma vitrine para atrair investidores e divulgar Magda para o Brasil”, disse Kamá.Já o chefe de gabinete da Prefeitura de Jales, José Ângelo Caparroz, ressaltou o impacto da participação no evento para o fortalecimento do agronegócio e do comércio regional.“A presença de Jales na Feira do Empreendedor traz visibilidade ao município e à região. Queremos mostrar nosso potencial geográfico e econômico para atrair novos investidores e fortalecer os negócios locais”, afirmou.??Além das prefeituras e consórcios, empreendedores individuais também participaram da feira por meio do espaço “Shopping Compre do Pequeno”, dedicado a pequenos negócios apoiados pelo Sebrae-SP. Entre as representantes estavam as votuporanguenses Carla Basso e Rosana Ruiz, do ateliê Conceito Criativo. “A feira é uma oportunidade única de divulgar o trabalho e ampliar o contato com novos clientes. Voltamos este ano porque os resultados foram muito positivos”, afirmou Carla Basso.A mobilização regional envolveu cidades como Santa Fé do Sul, Urânia, Palmeira d’Oeste, São Francisco, Votuporanga, Cardoso, Riolândia, Pontes Gestal, Magda, Fernandópolis, Jales, entre outras. Fabiana Oliveira, personal trainer de Santa Fé do Sul, foi uma das participantes.“É uma experiência transformadora. A feira proporciona aprendizado, inovação e networking. Mesmo quem já empreende sai daqui com novas ideias e motivação para crescer”, afirmou.