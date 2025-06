A residência localizada na rua Tapajós, entrou em chamas mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros até o local

publicado em 14/06/2025

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado e conseguiu controlar as chamas antes que se espalhassem para casas vizinhas (Foto: Reprodução)

Da redação

Na noite de domingo (15), uma residência pegou fogo no bairro São Cosme, zona Leste de Votuporanga. A residência localizada na rua Tapajós, entrou em chamas mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. No momento do incidente o imóvel estava desocupado e ninguém se feriu.

De acordo com as informações da polícia, o Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado e conseguiu controlar as chamas antes que se espalhassem para casas vizinhas, evitando assim uma tragédia ainda maior. A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência e para isolar a área, enquanto os bombeiros trabalhavam.