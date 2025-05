Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas, em uma residência localizada no bairro São José, em Olímpia

publicado em 09/05/2025

O caso aconteceu m uma residência localizada no bairro São José, em Olímpia (Foto: Ilustrativa)

Da redação

Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas, em uma residência localizada no bairro São José, em Olímpia. A ocorrência mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, identificada como Naiara Letícia dos Santos Souza, já sem vida. Uma testemunha relatou que um homem de 56 anos teria desferido os golpes contra a vítima e fugido logo em seguida.

Segundo a testemunha, o crime aconteceu cerca de cinco minutos antes da chegada das equipes de socorro. Com base nas informações coletadas no local, a Polícia Militar iniciou as buscas e localizou o suspeito escondido na casa de uma conhecida. Ele foi preso em flagrante.