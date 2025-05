As chamas tomaram rapidamente o veículo, provocando a interdição total da Rodovia Euclides da Cunha, no sentido Bálsamo–Rio Preto

publicado em 06/05/2025

Caminhão-tanque pegou fogo sob um pontilhão que dá acesso ao município de Bálsamo, na região de São José do Rio Preto (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da redação

Um incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira (5), por volta das 16h, no pontilhão que dá acesso ao município de Bálsamo, na região de São José do Rio Preto. Um caminhão-tanque pegou fogo, causando um incêndio às margens da rodovia Euclides da Cunha. As chamas tomaram rapidamente o veículo, provocando a interdição total da rodovia, no sentido Bálsamo–Rio Preto.

A Polícia Militar Rodoviária e equipes de emergência foram acionadas imediatamente, para garantir a segurança dos motoristas e evitar acidentes. A PM optou por bloquear completamente a pista principal. A medida visava impedir a aproximação de veículos ao caminhão em chamas, além de minimizar os riscos provocados pela densa fumaça, que reduz a visibilidade na rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam intensamente para controlar o incêndio, evitar sua propagação e conter possíveis danos à estrutura do pontilhão. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.