publicado em 10/04/2025

Na residência do suspeito, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, onde foram apreendidos dispositivos eletrônicos (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil prendeu em Macaubal, nesta quarta-feira (9), um homem suspeito de ter cometido estupro de vulnerável contra duas crianças no município de Jales, durante o ano de 2024. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, com base nas investigações conduzidas pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Diante do mandado de prisão, policiais foram até a residência do suspeito, localizada em Macaubal. Na residência do acusado, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks e pendrives, que passarão por perícia, além de um chinelo infantil, que poderá ajudar na elucidação do caso.

As idades das vítimas e do investigado não foram divulgadas pelas autoridades, a fim de preservar as identidades e a integridade das crianças envolvidas. O suspeito permanece detido enquanto as investigações seguem em andamento.