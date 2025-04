A arma estava registrada, no entanto, o proprietário não possuía autorização para exercer atividades de caça naquela região

publicado em 11/04/2025

Todo o material utilizado na suposta atividade de caça foi apreendido pela Polícia Ambiental (Foto: Divulgação)

Da redação

Policiais do 4 º Batalhão de Polícia Ambiental de Votuporanga, apreenderam uma espingarda calibre 12, em uma embarcação na represa Água Vermelha, em Cardoso. A arma estava registrada, no entanto, o proprietário não possuía autorização para exercer atividades de caça naquela região.

Conforme os registros policiais, a apreensão se deu durante uma operação chamada “Impacto Galileia”. Ao chegarem no local, os militares iniciaram a fiscalização em uma embarcação e localizaram a espingarda.

De acordo com as informações da Polícia Ambiental, a arma estava registrada em nome de um dos ocupantes da embarcação. No entanto, o proprietário não possuía autorização para exercer atividades de caça naquela região, tampouco porte legal para transportar a arma.

Os ocupantes alegaram que estavam realizando o controle populacional de javalis. Diante da irregularidade, o proprietário da espingarda foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à Central de Polícia Civil de Votuporanga, onde prestou depoimento e foi liberado após o pagamento de fiança.