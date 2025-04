Durante o interrogatório, o ladrão confessou a autoria de outros cinco furtos recentes na região e mostrou onde estavam os produtos do crime

publicado em 09/04/2025

Todos os bens recuperados estão sendo devolvidos aos respectivos proprietários, incluindo uma Hilux e uma motocicleta (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (8), um homem acusado de praticar uma sequência de furtos em Votuporanga e em Valentim Gentil. Entre diversos itens subtraídos pelo suspeito estão uma caminhonete Toyota/Hilux, uma motocicleta, um trator, além de diversos outros objetos.

A onda de crimes teve início no último domingo (6), onde um trator foi furtado de uma propriedade rural, em Valentim Gentil. O veículo foi localizado na manhã de anteontem em uma área rural do mesmo município.

A partir das diligências, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento e conseguiu identificar o suspeito, que foi localizado e preso. Durante o interrogatório, o homem confessou a autoria de outros cinco furtos recentes na região, contribuindo para o esclarecimento de casos que estavam sob investigação.

Além do trator, foram recuperadas a caminhonete Hilux, a motocicleta e diversos equipamentos de segurança levados em ações distintas. Em Votuporanga, o suspeito também é acusado de invadir estabelecimentos comerciais, de onde furtou câmeras de vigilância, alimentos e outros objetos de valor.

O ladrão foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Todos os bens recuperados estão sendo devolvidos aos respectivos proprietários.