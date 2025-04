Batida entre dois caminhões chamou a atenção pelas dimensões dos estragos e pelo fato da vítima sair com apenas ferimentos leves

publicado em 07/04/2025

Acidente foi registrado na rodovia Euclides da Cunha no trecho entre os municípios de Votuporanga e Cosmorama (Foto: Divulgação)

Da redação

Um motorista de um caminhão guincho pode dizer que praticamente nasceu de novo após se envolver em um acidente com uma carreta no último sábado (5). A batida ocorreu na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre Votuporanga e o trevo de acesso ao município de Cosmorama, e chamou a atenção pelas dimensões dos estragos e pelo fato da vítima sair praticamente ilesa.

De acordo com os registros policiais, os dois veículos pesados seguiam pela rodovia, no sentido Rio Preto/Votuporanga, quando, por motivos a serem esclarecidos, houve a colisão. Com o impacto, a cabine do caminhão guincho ficou completamente destruída, mas, o motorista foi socorrido apenas com ferimentos leves.

Um terceiro veículo, um carro de passeio que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e também se envolveu no acidente, porém, o motorista também não se feriu. Unidades de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento aos envolvidos, mas todos apenas com escoriações.

Equipes da Polícia Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o tráfego de veículos que, devido ao acidente, parte da pista ficou parcialmente interditada. As causas do acidente ainda estão sendo investigada pela Polícia Civil.