publicado em 14/04/2025

O homem agredido chegou a ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu (Foto: Santa Casa Saúde)

A Polícia Civil prendeu, um homem de 41 anos e uma mulher de 45 anos, suspeitos de assassinarem um homem de 54 anos a pauladas na cidade de Valparaíso, na região de Araçatuba. O crime ocorreu no dia 29 de março, e, de acordo com as investigações, a motivação teria sido uma dívida de apenas R$ 20.

Segundo informações da polícia, a vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi brutalmente agredida com golpes de madeira na cabeça durante uma discussão em uma residência no bairro Bela Vista. Ainda de acordo com o relato policial, a vítima estava embriagada no momento da agressão.

Mesmo gravemente ferido, o homem conseguiu sair do local e pedir ajuda. Ele foi inicialmente socorrido por moradores e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Araçatuba. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 31 de março, dois dias após o ataque, em decorrência de traumatismo craniano.