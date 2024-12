Ainda durante o último final de semana a Polícia Militar de Votuporanga prendeu mais dois traficantes em flagrante em diferentes pontos da cidade. Porções de maconha e de crack foram apreendidas e tiradas de circulação

publicado em 16/12/2024

Em outras duas ocorrências de tráfico de drogas, a Polícia Militar prendeu dois traficantes e apreendeu maconha e crack (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Ainda durante o último final de semana a Polícia Militar de Votuporanga prendeu mais dois traficantes em flagrante em diferentes pontos da cidade. Porções de maconha e de crack foram apreendidas e tiradas de circulação.

O primeiro caso foi registrado quando, durante patrulhamento, uma equipe policial visualizou um indivíduo deixando uma sacola em um lote, e este ao notar a presença policial tentou sair do local, sendo abordado e localizado em sua posse duas porções de maconha.

No local onde indivíduo deixou a sacola foram localizadas outras quatro porções de maconha e na residência dele mais quatro porções da mesma droga, além de dinheiro e apetrechos utilizados no preparo e embalo do entorpecente. O acusado foi preso e conduzido à Central de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.

Já no outro caso, durante patrulhamento em um local frequentado por dependentes químicos e traficantes de drogas, um homem foi flagrado no momento em que embalava drogas para venda.